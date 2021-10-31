Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20

По итогам саммита лидеров 20 крупнейших экономик 31 октября была принята итоговая декларация, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других.

Лидеры стран «двадцатки» (G20) обязались прикладывать усилия по обеспечению всеобщего, справедливого и своевременного доступа к эффективным, качественным, недорогим и безопасным вакцинам.

«Чтобы способствовать достижению цели вакцинировать не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы будем предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования», — сказано в декларации.

Страны выразили глубокую озабоченность влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое экономическое развитие.

«Мы остаемся глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития – 2030. Мы подтверждаем нашу приверженность глобальному реагированию для ускорения прогресса достижения целей устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики», — говорится в тексте коммюнике.

Лидеры G20 также намерены сократить продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии с 300 до 100 дней.

В коммюнике говорится, что страны стремятся к диверсификации и расширению производства. Также будут предприняты действия по укреплению доверия к вакцинам со стороны населения. Речь идет, в частности, о борьбе с дезинформацией относительно побочных эффектов и эффективности препаратов.

«Мы признаем актуальность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного перемещения, включая требования и результаты тестирований, сертификаты о вакцинации, совместимость и взаимное признание цифровых приложений», — заявили участники саммита.

Лидеры стран «двадцатки» обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

«Мы <...> призываем стороны Конвенции о биологическом разнообразии принять амбициозную, сбалансированную, практичную, эффективную, надежную и преобразующую Глобальную рамочную программу по биоразнообразию после 2020 года на COP15 в Куньмине», — уточняется в документе.

Кроме того, участники саммита признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века.

Руководители 20 крупнейших экономик мира договорились стремиться возобновить международные поездки упорядоченным и безопасным образом в соответствии с работой таких международных организаций, как Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также Международной морской организации (ИМО).

Лидеры стран «двадцатки» заявили, что нужны эффективные и значимые действия для удержания потепления на уровне 1,5 градуса. Они также согласились в тем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах.

«Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 °C и продолжению усилий по ее ограничению до 1,5 °C выше доиндустриального уровня, также в качестве средства, позволяющего достичь повестки дня на 2030 год», — говорится в декларации.

Государства G20 заявили о необходимости способствовать диалогу между производителями и потребителями энергии в сотрудничестве с Международным энергетическим форумом.

«Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам», — отмечается в заявлении.

В коммюнике стороны одобрили восстановление производительности и цифровую трансформацию.

Государства Группы двадцати будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в частности сбоям в цепочках поставок.

В декларации сказано, что в течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря постоянной политической поддержке и вакцинации.

Лидеры крупнейших экономик мира также приняли План действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы. На саммите принято решение укреплять взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, например, частным сектором, СМИ, гражданским обществом и академическими кругами.

Страны обязались поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта и укреплять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

Помимо этого, страны G20 признали важность предотвращения потоков нелегальной миграции и обязались предпринять шаги для поддержки «полного вовлечения» мигрантов.

Страны G20 также обязались поддерживать устойчивое и быстрое восстановление отрасли туризма, одной из самых пострадавших от пандемии.

В декларации сказано, что стороны выступают за защиту культурного наследия и сохранение невосполнимых культурных ресурсов.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

Ранее в этот день российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

Путин также заявил, что позиции РФ и стран G20 во многом совпадают в вопросах борьбы с коронавирусом и развития экономики.

Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, в ходе саммита 30 и 31 октября обсудили климат, здравоохранение и устойчивое развитие экономики.