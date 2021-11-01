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Шесть человек погибли на вечеринках по случаю Хэллоуина в США

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По меньшей мере шесть человек погибли и 29 получили травмы в результате стрельбы, произошедшей в США за минувшие выходные на вечеринках по случаю Хэллоуина. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщило издание The Sun.

Минимум пять случаев стрельбы было зафиксировано с вечера пятницы, 29 октября, до утра воскресенья, 31 октября. Два случая стрельбы произошли в Техасе, два — в Калифорнии, один — в Иллинойсе.

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По данным телеканала «Звезда» со ссылкой на портал Gun Violence Archive, жертвами стрельбы стали семь человек. В Хьюстоне после спора двух компаний погибла 18-летняя девушка и были ранены еще два подростка, сообщает «Федеральное агентство новостей». На другом празднике от огнестрельного ранения погиб 20-летний юноша. Там же пострадали от ранений девять человек.

В инцидентах со стрельбой, согласно данным портала, погибли пять детей, а также более десяти оказались ранеными. Некоторые дети пострадали от оставленного их родителями оружия.

Эксперты заявляют, что в настоящее время США переживают «беспрецедентный» всплеск убийств. Согласно данным ФБР, категория насильственных преступлений в 2020 году выросла на 30%, при этом было зарегистрировано более 21 500 убийств. По данным ФБР, общее количество увеличилось с 16669 в 2019 году, что является одним из самых резких приростов убийств за несколько лет.

Эксперты отмечают, что трудно определить причину роста убийств, но предполагают, что пандемия и владение оружием, вероятно, сыграли свою роль.

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