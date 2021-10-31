Двое погибли при стрельбе на вечеринке накануне Хэллоуина в Калифорнии

Во время вечеринки накануне Хэллоуина в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате погибли два человека, еще пятеро ранены. Об этом 30 октября сообщает телеканал FOX40.

Так, по данным офиса шерифа округа Сакраменто, полиция получила сообщения о стрельбе в ночь на субботу примерно в 1:00 (11:00 мск).

Отмечается, что на вечеринке в банкетном зале Royal Castle на Палм-авеню в Сакраменто находились сотни человек.

Очевидцы рассказали, что услышали звуки выстрелов не в основном зале, а в коридоре, после чего началась паника и отдыхавшие начали прятаться.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двух скончавшихся на месте мужчин, еще пять человек госпитализированы, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Подозреваемого в нападении ищет полиция. Ведется расследование.

26 октября несколько человек были ранены при стрельбе в торговом центре Boise Towne Square американского города Бойсе (штат Айдахо). Правоохранители задержали стрелявшего. О его мотивах ничего не известно.