Турист опроверг расселение отеля в Хургаде после массового отравления

Россиянин Марсель, находящийся в отеле AMC Royal в Хургаде и один из отравившихся накануне туристов, не подтвердил факт расселения гостиницы.

«[Отель] всё так же работает, никого не расселили, как я вижу. Я не знаю, может быть, тех, кого отправили в больницу, расселяли», — сообщил россиянин «Известиям» в воскресенье, 31 октября, отметив, что и после своего отравления продолжает жить в AMC Royal.

«У нас не ходили по номерам, не спрашивали, нужна ли помощь кому-то. Мы сами стояли с утра на ресепшене, пытались объяснить, что нам плохо, нужна помощь, нам нужен врач. Местный врач попытался нам какие-то уколы поставить. Потом мы пошли в аптеку при отеле, купили лекарства за свои деньги, и только спустя несколько часов нам сказали, что эти деньги можно вернуть», — добавил Марсель.

Ранее в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений.

Уточнялось, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы.

В свою очередь, Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal. Отмечалось, что оба задержанных отвергают предъявленные им обвинения.

Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

Кроме того, ГП сообщила, что, помимо туристов из России, среди госпитализированных есть 14 пострадавших из Эстонии и четверо из Чехии.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. В тот же день помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Мужчина рассказал журналистам, что плохо ему стало еще в самолете.

В беседе с «Известиями» постояльцы AMC Royal рассказали об антисанитарии в отеле.