Петр Ян после победы назвал Сэндхагена непростым соперником

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян 31 октября прокомментировал победу над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби, назвав Сэндхагена непредсказуемым и непростым противником. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил РЕН ТВ.

«Непростой соперник. Он третий в мире. Побил многих ребят, очень непредсказуемый, много осторожничал. У меня был план всегда давить. Не бить. Идешь — давишь. Мы понимали, что после второго раунда мы переломим ход поединка. Всё получилось, в принципе», — сказал Петр Ян.

Ян уже второй раз получает пояс чемпиона в Абу-Даби. Это место стало для него счастливым, добавил боец.

Также россиянин рассказал о своих ожиданиях от боя-реванша с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом, который UFC собирается провести в кратчайшие сроки.

«Стерлинг болтает много. У него была возможность драться. Диллашоу тоже болтает по поводу легитимности моего титула. Я хотел бы побить его, с удовольствием», — отметил Ян после боя.

По его словам, после поединка он планирует отдохнуть.

В тот же день Стерлинг дерзко ответил Яну на предложение о реванше. Стерлинг заявил, что Ян «заслужил свою первую порку».

«Отдохни и насладись проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал он в своем Twitter.

Комментируя триумф Петра Яна, российский боец UFC Алексей Олейник заявил 31 октября, что Ян должен стать постоянным чемпионом организации.

Он пояснил, что Ян уверенно побеждал в бою со Стерлингом и ни у кого не было сомнений в его победе. Однако его ошибка изменила ход поединка.

Победа над давним противником Стерлингом позволит Яну стать постоянным чемпионом UFC.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Тогда бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, когда тот одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги. Прямую трансляцию поединка проводил телеканал РЕН ТВ.

Позднее Ян принес извинения сопернику за нанесение запрещенного удара.