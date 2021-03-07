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Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян 7 марта принес извинения своему американскому сопернику на турнире UFC 259 Алджамейну Стерлингу за нанесение запрещенного удара.

Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга
В первой же защите титула россиянину достался грозный соперник

«Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это», — признался спортсмен.

Поединок прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Ян потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Всего бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян ударил коленом в голову американцу, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, однако после удара американец не смог подняться на ноги.

По словам россиянина, он не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным. Из-за дисквалификации UFC лишило спортсмена процента от платных трансляций поединка.

Также 7 марта глава UFC Дэйна Уайт объявил, что организация намерена провести бой-реванш между Яном и Стерлингом. Он заверил, что поединок будет организован в кратчайшие сроки.

В день турнира Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе, сидит, как будто его и нет здесь».

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