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Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга

В первой же защите титула россиянину достался грозный соперник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга
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2021-03-04 17:23:29
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В Лас-Вегасе состоится супертурнир UFC 259, где пройдут сразу три титульных поединка. Ян Блахович сразится с Исраэлем Адесаньи в полутяжелом весе, Аманда Нуньес выйдет в октагон против Меган Андерсон (женский полулегкий вес) и главное событие для российских болельщиков: Петр Ян будет защищать свой титул в легчайшем весе в поединке с Алджамейном Стерлингом. Эксклюзивно в России эти поединки в ночь с 6 на 7 марта покажет телеканал РЕН ТВ (плюс бой легковеса Ислама Махачева с Дрю Добером).

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Полная готовность

Сибиряк Ян взял пояс UFC в июле прошлого года. Он нокаутировал в пятом раунде легендарного бразильца Жозе Альдо. Однако именно Стерлинга, а не Альдо, можно считать самым серьезным соперником в его карьере. Лучшие годы бразильца давно прошли, а вот американец сейчас на пике.

Мы увидим противостояние боксера (Яна) и борца (Стерлинга). Российский боец — фаворит поединка. Понятно, что в стойке он намного опаснее соперника. Также Ян может составить конкуренцию и в борьбе. Во всяком случае, контрит он классно. Плюс к этому Петра очень сложно перевести вниз, защиту от тейкдаунов он натренировал прекрасно. При этом хороший друг Алджамейна, боец UFC Мераб Двалишвили считает, что Стерлинг сможет повалить Яна, а в партере измотает.

— У Алджамейна хорошая борьба и джиу-джитсу, — рассказал Мераб Двалишвили «Известиям» — Он одержал много побед в UFC болевыми и удушающими приемами. И еще он постоянно прессингует. Даже в его последнем бою — с очень опасным Кори Сандхагеном — он оформил финиш в первом раунде, а это говорит о многом. Алджамейн в бою с Петром будет постоянно давить, переводить бой на землю, грамотно сокращать дистанцию.

Дело технарей
Жозе Алдо и Петр Ян в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе

Жозе Алдо и Петр Ян в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе

Фото: РИА Новости/Getty Images/UFC
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Петр провел мощный бой с Жозе Альдо, одержав громкую победу, но Жозе стоял неподвижно, напомнил Двалишвили. Стерлинг не допустит такого: он будет грамотно разрывать дистанцию, менять углы атак, наносить кики, бороться, считает эксперт. По его мнению, Алджамейну будет достаточно провести один тейкдаун, для того чтобы Ян выдохся — после этого Петр уже не сможет работать так же быстро, как он привык это делать в своих боях. Если Стерлинг переведет Петра в партер — это будет нечто новое для российского бойца, он устанет.

— В этом я не сомневаюсь, так как я всё это время тренировался с Алджо и видел, как он хорошо справлялся с крупными ребятами — тяжеловесами и полутяжами, — пояснил Мераб Двалишвили.

Обычно Ян готовится к боям в Таиланде, но в этот раз был вынужден поехать в США — в зал American Top Team (Флорида). Всё из-за пандемии. Еще Петр прошел сбор в дагестанском Хасавюрте, где натаскивал борьбу.

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— Да, в Дагестане подтягивали борьбу, 12 дней длились сборы, — рассказал Петр Ян «Известиям». — Моя задача — защита от тейкдаунов, а также умение где-то самому пройти в ноги и перевести в партер. Готов ко всему в бою со Стерлингом. Работать на любой — средней, ближней, борцовской, длинной (дистанции).

Титульные бои не за горами

На турнире выступят еще два топовых российских бойца. Аскар Аскаров (наилегчайший вес) выйдет против легенды UFC — Джозефа Бенавидеса. Американец в 2020-м дважды бился за титул и оба раза проиграл Дейвисону Фигейредо. И как проиграл: Фигейредо его разгромил и в первом бою (нокаут), и во втором (удушение после череды нокдаунов). Аскаров же в 2020-м победил Тима Эллиотта и Алешандре Пантожу.

Дело технарей
Алешандре Пантожа и Аскар Аскаров (слева направо)

Алешандре Пантожа и Аскар Аскаров (слева направо)

Фото: Getty Images/Jeff Bottari

Аскар Аскар — уникальный боец. У него есть проблемы со слухом, он даже выступал на Сурдолимпиаде, где выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе.

— Мечтаю сразиться с Генри Сехудо: чемпион Олимпиады против чемпиона Сурдолимпиады, — сказал «Известиям» Аскар Аскаров.

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Дагестанец считает, что побежденный им Пантожа сильнее, чем Бенавидес. Вполне логичное суждение, учитывая, как ужасно ветеран ММА подрался с Фигейредо. Что касается главного преимущества Аскарова над Бенавидесом — это, безусловно, борьба и грэпплинг. И в том, и в другом Аскар большой мастер. Если российский боец победит, то его следующий поединок наверняка будет титульным.

Впервые с сентября 2019 года в октагон выйдет Ислам Махачев. Друг и одноклубник Хабиба Нурмагомедова планировал ударно провести 2020-й, но так ни разу и не выступил. Бои с его участием переносились трижды: то из-за пандемии, то из-за коронавируса у соперника, то из-за того, что Ислам заболел свинкой.

Противник Махачева — американец Дрю Добер, три последних боя выигравший нокаутами. Но Добера нет в топ-15 легкого веса, а Махачев в рейтинге находится на 14-й строчке. Дагестанец явно должен быть выше — по словам главного тренера American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса, он единственный, кто выигрывал у Хабиба Нурмагомедова раунды в спаррингах. Да и рекорд Ислама в UFC 7-1 (шесть побед подряд). Лига давала ему несильных соперников, из-за чего он и располагается так низко. Если же Махачев победит Добера, то потом наверняка будет драться только с топами. Ислам не скрывает геймплан — тейкндаун, контроль в партере, добивание либо финиш болевым/удушающим приемом. Хотя удар у него жесткий.

Дело технарей

Ислам Махачев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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— Я думаю, что Ислам даст жару Доберу и скоро увидим его с поясом UFC, — отметил в разговоре с РЕН ТВ российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

План Махачева — одержать три победы подряд и выйти на титульный бой в 2022 году. Ислам хотел бы проверить себя в поединке с Тони Фергюсоном. Естественно, интересен ему бой и со знаменитым ирландцем Конором Макгрегором.

— Если на этом этапе карьеры он станет моим соперником и проиграет — то все, к нему уже не будет интереса, он вылетит за пределы десятки, — пояснил «Известиям» Ислам Махачев. — Конечно, Конор уже не тот. Наверное, нет у него той мотивации, которая была раньше. Тяжело, когда у тебя есть всё, но не осталось спортивной цели.

Также Ислам признался — он даже не мечтал, что добьется такого успеха в ММА и теперь каждый бой имеет для него огромное значение, а Дрю Добер — первая серьезная цель на пути к титулу.

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