Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-1) проведет первую защиту титула в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом (19-3). Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 марта и станет главным событием турнира UFC 259. Трансляцию поединка в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

Петр Ян завоевал чемпионский пояс самого престижного бойцовского промоушена в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Альдо нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 251. Теперь россиянину предстоит отстаивать право владения титулом в бою с американцем, имеющим серию из пяти побед подряд в UFC. В преддверии поединка Стерлинг дал интервью «Известиям», в котором рассказал о подготовке к бою с российским чемпионом, назвал сильные и слабые стороны своего оппонента, а также высказался о крутизне Хабиба Нурмагомедова.

— Почему ты уверен, что являешься именно тем человеком, который сможет отобрать чемпионский пояс у Петра Яна?

— Думаю, что я привношу в октагон особенный набор навыков и приемов. Я хорош в своей области, и мой напор, опыт, цепкость и сила помогут мне победить. При этом я признаю, что у Яна больше опыта. Это будет разнообразный бой.

— В каких компонентах ты считаешь себя лучше Петра Яна?

— Прежде всего отмечу, что россиянин — отличный боец, и он хорош во всем. Разница между нами в том, что я реально очень-очень хорош в партере. Да, я не лучший борец, но я всегда давлю на соперника, оказываю серьезный натиск. Считаю, что это делает меня более опасным в грэпплинге. Стоит мне пустить в ход руки, и меня уже не остановить.

Стоит мне пустить Фото: Getty Images/Rey Del Rio

— Согласен ли ты с мнением, что у тебя никогда не было соперников с таким хорошим уровнем ударной техники как у Петра Яна?

— Считаю, что все мои соперники были хорошими боксерами. Джимми Ривера, Педро Муньос — ребята, обладающие отличной ударной техникой. Возможно, тот же Муньос немного медленнее Яна, но все же он хорош в этом. Я бы отметил, что Петр наносит значительные удары, проводит неплохие ударные комбинации и наращивает их темп и силу по ходу боя.

— Как ты планируешь противостоять этому?

— Буду стараться блокировать удары и повалю его на землю.

— Какие стороны Яна ты считаешь слабыми и наиболее уязвимыми?

— Наверное, самое слабое место Яна заключается в том, что он не слишком подвижен. Он хорошо стоит на ногах, его сложно перевести в партер, но при этом россиянин не так подвижен в стойке. Я могу назвать его классическим боксером, и у такого стиля есть как плюсы, так и минусы.

Стоит мне пустить Петр Ян в бою против Жозе Алдо Фото: РИА Новости/Getty Images/UFC

— А его сильные стороны?

— Пожалуй, ударная техника, его навыки в боксировании. Он провел отличный бой с Жозе Альдо. Но что касается меня, то я не буду искать возможности боксировать с ним. Я намерен перевести его в партер и там победить.

— Недавно Ян опубликовал в Instagram ролик, в котором в шутку начал называть бездомного на улице твоим именем. Позднее видео было удалено. Слышал что-то об этой истории?

— Да, я видел публикацию в Instagram, но он довольно быстро удалил этот пост. Весь скандал раздули те, кто успел скачать видео, сделать скриншоты. Люди предали эту историю широкой огласке, но я думаю, это была всего лишь шутка. Не обращаю на это внимание и не придаю серьезного значения подобным вещам. Уверен, что Петр не хотел казаться расистом, не хотел кого-то обидеть. Он просто неудачно пошутил. Есть такие люди, которые все пытаются превратить в шутку, шутят над всем подряд. Но многие принимают это близко к сердцу. По-моему, он уже и сам пожалел об этом.

— Твое отношение к Хабибу Нурмагомедову. Какое место ты отводишь российскому непобежденному бойцу в истории ММА?

— Это один из лучших бойцов в UFC. То, что он делает в октагоне, впечатляет. Не думаю, что в мире есть другие бойцы, которые похожи на него по стилю. Это классная тактика — забить и реслинговать. Через некоторое время соперник выдыхается и все — цель достигнута. Думаю, у меня похожий стиль. Только у меня нет столько сил как у Хабиба. Если мне удается сломить, уложить соперника, то я умею дальше держать контроль над ситуацией, над оппонентом. У меня хорошая техника, чтобы контролировать противника, прижатого к клетке. Но Хабиб крут, и я очень уважаю его. Он знает, что если уложит противника на настил, то это практически всегда выльется в итоговый успех.

Стоит мне пустить Фото: Getty Images/Mike Roach

— Говорят, что другой российский боец ММА Аскар Аскаров доставил вам серьезные проблемы: он «задушил» вас в тренировочном бою, который проводился в рамках подготовки к поединку с Яном. Это правда?

— Я очень смеялся, когда прочел это. Самое интересное, что я не знаю, кто пустил эту утку. Не думаю, что это сам Аскар. Даже не знаю, кто именно. Я даже не думал по-настоящему тренироваться в тот день. Просто пришел на разминку, и как-то все закрутилось. Ребята должны были скоро уезжать, то ли в Дагестан, то ли в Нью-Джерси. Мы с Аскаром решили напоследок устроить просто тренировочный бой. Мне это все казалось обычной тренировкой, игровым боем, а он лез на меня, попал мне в нос. Хоть это и был тренировочный бой, веселье, как я думал сначала, но он был очень активен. Я не думал, что это серьезный поединок, я так к нему и не относился. Странно, когда люди ведут себя подобным образом.