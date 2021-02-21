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Лучшие моменты турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российский боец ММА Максим Новоселов перед поединком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Максим Новоселов победил техническим нокаутом участника силового экстрима, бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Боец Вячеслав Дацик оказался сильнее и техничнее африканского кикбоксера Тайсона Дижона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Тайсон Дижон перед объявлением ему технического нокаута
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Российский боксер Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Хосе Перез
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По итогам шести раундов боя Гукасян - Перез судьи объявили ничью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев сумел «перебить» блогера, бойца ММА Артема Тарасова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В своем втором поединке в топ-боксе Михаил Кокляев одержал победу по очкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Малавийский боксер Айзек Чилемба перед поединком с Федором Чудиновым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Боксеры-профессионалы Айзек Чилемба и Федор Чудинов встретились в главном бою турнира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный бой турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой завершился вничью
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