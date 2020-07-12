Петр первый: Ян стал новым российским чемпионом UFC

Россиянин Петр Ян нокаутировал бразильца Жозе Альдо в чемпионском бое в легчайшем весе, который проходил в рамках UFC 251 в Абу-Даби. Поединок продлился пять раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом многоопытный Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером. В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян победил соперника в пятом раунде техническим нокаутом.

— Огромное спасибо всем кто болел, переживал за меня, — сказал РЕН ТВ Петр Ян. — Верьте в себя, всё возможно. Будем защищать титул самым достойным образом.

Таким образом, уроженец Красноярского края стал вторым россиянином, получившим звание чемпиона UFC. Ранее этого удалось добиться Хабибу Нурмагомедову, который 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту и завоевал пояс в лёгком весе. Все три титульных поединка в рамках турнира UFC 251 можно было посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ.

Путь к титулу

Жозе Альдо считается одним из лучших бойцов в истории ММА. Он доминировал в полулегком весе в WEC и UFС, побеждая звезд. Однако в декабре 2015 года Альдо проиграл Конору Макгрегору — уже на 13-й секунде. С тех пор карьера бразильца пошла на спад, но он по-прежнему остается топовым бойцом. Теперь уже в легчайшем дивизионе.

с2 Бой Жозе Альдо и Петра Яна Фото: REUTERS/USA Today Sports/Zuffa LLC/Jeff Bottari

В декабре прошлого года Альдо проиграл Марлону Мораесу, однако президенту UFC Дане Уайту выступление Жозе понравилось больше. Как и бывшему тогда чемпионом Генри Сехудо. В результате лига назначила им бой на 9 мая в Сан-Паулу. Однако шоу из-за пандемии коронавируса было перенесено в США, куда бразилец попасть не смог. Против олимпийского чемпиона-2008 по вольной борьбе вышел Доминик Крус. Сехудо его нокаутировал, после чего объявил о завершении карьеры. Так чемпионский пояс стал вакантным. Лига решила разыграть его в бою Яна и Альдо.

В мае 2016 года Петр для повышения квалификации ездил в Бразилию — тренироваться вместе с Альдо. Яну все очень понравилось. Обычно он издевается над соперниками в твиттере, а вот с бразильцем до боя вел себя максимально корректно. «Ничего кроме уважения», — написал он в твиттере вскоре после того, как их бой был объявлен официально.

Первый раунд остался за Яном. Альдо сразу показал, что его лоу-кики опасны, но потом допустил ошибку при попытке перевести поединок в борьбу — Ян оказался сверху и нанес несколько чувствительных ударов, самым сильным оказался тот, который пришелся в корпус. Бразилец за счет лоу-киков забрал второй раунд. Неплохо он начал и третий, но в итоге уступил инициативу российскому бойцу. В четвертом раунде превосходство Петра было подавляющим — Жозе сильно устал. В заключительной пятиминутке Ян уронил соперника двойкой, а потом добивал не меньше двух минут. Рефери остановил избиение лишь после того, как Петр нанес около 60 ударов по голове вяло сопротивлявшегося Альдо.

с1 Бой Жозе Альдо и Петра Яна Фото: REUTERS/USA Today Sports/Zuffa LLC/Jeff Bottari

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что Ян будет долго владеть титулом.

— Во втором раунде мы увидели, как Альдо умеет отбивать ноги. Он заставил Петю почувствовать боль, что для него, думаю, было в новинку. Это был решающий момент для понимания амбиций Яна. Сломается он в такой ситуации или пойдет вперед. В итоге мы видели, как наш боец значительно прибавил и добился заслуженной победы. Он получил огромный опыт, который сильно поможет ему в будущем. Ян пришел в этот вес всерьез и надолго, — заявил «Известиям» Александр Шлеменко.

Кто следующий

Петр Ян надел на себя российский флаг и на радостях стал по-разбойничьи свистеть. По его словам, он хотел бы провести первую защиту титула уже в октябре 2020 года. Наиболее вероятный соперник— американец Алджамейн Стерлинг. Но все может измениться, если в ММА вернется Генри Сехудо, а это вполне вероятно. Генри поздравил Петра с победой в твиттере, но в том же посте обозвал его уродливой картошкой. Ян в свою очередь на пресс-конференции охарактеризовал Сехудо как проститутку.

c4 Генри Сехудо Фото: ТАСС/Zuma/Jason Franson

— Хотелось бы посмотреть за поединком Яна с Сехудо, — продолжил Александр Шлеменко. — У ударников в этом весе против россиянина практически нет шансов. А вот увидеть его бой с хорошим, разносторонним борцом было бы интересно. Как он справится, как будет работать. Думаю, что поединок с Сехудо вполне вероятен, эти парни должны выяснить свои отношения на ринге.

Пока же Ян может наслаждаться яркой победой. Он добрался до титула всего за два года, выиграв семь красивых поединков.

— Я безумно счастлив в такое время завоевать пояс, — сказал Ян на пресс-конференции. — Это долгожданная цель. Все прошло отлично, мы знали, что это будет нелегкий бой, но я провел его великолепно. Да, соперник очень хорошо бил, однако несколько раз промахнулся. Но вы заметили, что я большую часть боя провел в левой стойке — это осталось у меня еще после бокса. Я думаю, что поэтому ему было неудобно бить по моей дальней ноге. После таких ударов я могу сказать, что никто в нашем дивизионе не бьет так, как Альдо. В следующих боях я буду готов к этому. У меня был план команды. Команда мне говорила: «Не спеши, дергай, разбивай. Он сейчас будет рисковать». У него не было выбора, мы сделали свое дело. Посмотрите крайний поединок Альдо — он побил первого номера рейтинга. Он перебил Марлона Мораеса в трех раундах. Представьте, что он сделал бы с ним в пятираундовом поединке. Альдо очень достойный соперник. Он в хорошей форме, я думаю, что он еще подерется.

с3 Бой Жозе Альдо и Петра Яна Фото: Getty Images/Jeff Bottari