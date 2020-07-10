Нелегкий вес: что может помешать Петру Яну стать чемпионом UFC

Смешанные единоборства одними из первых вышли из карантина, и в воскресенье состоится очередной крупный турнир UFC. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби россиянин Петр Ян впервые в карьере подерется за чемпионский титул главного промоушена в мире. Поединок пройдет в легчайшем весе — до 61,2 кг. Соперник россиянина — бывший обладатель титула в полулегком весе Жозе Альдо — заслуженный ветеран и легенда UFC.

РЕН ТВ — единственный федеральный канал, который покажет все три титульных поединка в рамках турнира UFC 251 в прямом эфире 12 июля в 05:30 мск. Помимо схватки Петра Яна и Жозе Альдо, любителей смешанных единоборств ждет бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, которые сразятся за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, а Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй будут биться за титул чемпиона в полулегком весе.

Прогноз на три раунда

Несмотря на опыт бразильца, эксперты считают фаворитом 27-летнего сибиряка. Так, Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator — неофициально второго по статусу промоушена в мире, — почти уверен в победе соотечественника.

— Я жду нового чемпиона из России, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Шлеменко. — Я хорошо знаю Петра, он был в нашей школе в Омске, я видел, как он тренируется, спаррингует, мы даже одно время немного помогали ему. Насколько я знаю Петю, он очень уверен в себе, а Жозе сейчас находится не то чтобы на спаде, но после поражения от Конора Макгрегора (в декабре 2015 года. — «Известия») его дела идут не очень хорошо. На стороне Пети сейчас и удача, и текущая форма, и физическая готовность, и стиль. Если бы его соперником был Генри Сехудо, то я бы давал другой прогноз, а Альдо удобен. Он — ударник, бороться не будет. В первых раундах сможет держаться на равных, а потом Петя передышит его, возьмет темпом. Плюс не надо забывать, что он тренировался с Жозе, знает его хорошо, это тоже большой плюс.

Нелегкий вес Юрайя Фейбер (слева) против Петра Яна (справа) на UFC 245 Фото: Global Look Press/Hans Gutknecht

Альдо выступает в UFC с 2011 года. Причем он пришел в организацию сразу в статусе чемпиона: промоушен поглотил организацию WEC, где бразилец владел титулом. После этого он провел семь успешных защит пояса UFC, но потом случилось болезненное поражение от Конора Макгрегора. В 2015 году ирландец нокаутировал Альдо за 13 секунд, после чего карьера бразильца пошла на спад. В последних шести поединках он проиграл трижды — Максу Холлоуэю, Александру Волкановски и Марлону Мораису.

— Как можно недооценить соперника в своем первом титульном бою, тем более такого соперника, как Альдо? — говорит Александр Шлеменко. — Жозе может рассчитывать на свой опыт, он превосходит Петра по возрасту, по количеству боев, по уровню соперников. Опыт часто берет свое. Я ни в коем случае не списываю Альдо со счетов, у него тоже есть шансы на победу, но на стороне Пети кураж и партер. Думаю, что бой закончится нокаутом в поздних раундах в пользу россиянина. В первых раундах будет тяжело, надо выстоять. Но как только бой пройдет отметку в три раунда, Петя победит. Либо нокаутом, либо как минимум по очкам.

Еще один боец, считающий этот поединок прекрасным шансом для Яна стать вторым после Хабиба Нурмагомедова российским чемпионом UFC, — Анатолий Малыхин. Они с Петром тренировались вместе в Таиланде.

Нелегкий вес Российский боец смешанных боевых искусств Петр Ян Фото: Global Look Press/Hans Gutknecht

— В третьем раунде левая нога Петра вылетит, Альдо поплывет, и дальше Петя в прыжке коленом его финиширует, — заявил «Известиям» Анатолий Малыхин. — Альдо едет в больницу, а Петя поднимает пояс и везет его в Россию. Может ли Альдо победить на опыте? Не думаю. Когда ты бредишь этим боем и титулом, ты побеждаешь. Тем более когда ты такой разносторонний и классный мастер, как Петр Ян. Альдо это всё уже испытал раньше, ему 33 года, он был чемпионом несколько лет назад, сейчас он не настолько заряжен. Но у него всё еще хорошие лоу-кики, это его шанс. Пете нужно быть к этому готовым. Я думаю, у него в команде не хуже меня об этом знают и подготовили его как следует.

Не перегореть

Бой между 33-летним бразильцем и 27-летним россиянином стал возможен благодаря стечению обстоятельств. В мае олимпийский чемпион Пекина-2008 Генри Сехудо должен был защищать свой титул в бою с Жозе Альдо, но тот не смог прилететь в США в разгар пандемии коронавируса. Альдо подменил Доминик Круз, который не дрался до этого целых четыре года. Ради титульного боя он всё же согласился вернуться в октагон. В итоге Сехудо выиграл у Круза во втором раунде и после боя неожиданно объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт, видимо, был в курсе планов 33-летнего американца и в этот же день заявил, что готовит бой Альдо и Яна, которые занимают второе и третье места в рейтинге легковесов соответственно.

Нелегкий вес Бывший обладатель титула в полулегком весе Жозе Альдо Фото: Global Look Press/Fotoarena

— Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и я думаю, что он победит, — считает президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. — Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Петр, у Альдо уже было. Определенное равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Петр сейчас — боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чем Альдо мог бы сыграть. Единственное — как бы Петр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждем с поясом в России», и тому подобное. Это морально давит. А на Альдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен.

Всего в смешанных единоборствах Петр Ян провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение от Магомеда Магомедова (раздельным решением судей в рамках ACB в марте 2016 года). В UFC представитель клуба «Архангел Михаил» дебютировал в июне 2018 года уверенной победой в первом раунде над японцем Тэруто Исихарой. С тех пор он провел еще пять успешных поединков, в том числе взяв верх над опытным бойцом Джимми Риверой, а также двумя бывшими претендентами на титул промоушена в легком весе — Джоном Додсоном (два боя за титул) и Юрайем Фейбером (четыре).