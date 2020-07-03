Тренер чемпионов: мир единоборств скорбит о Нурмагомедове-старшем

Один из самых известных российских тренеров по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет. Широкую известность он получил, став наставником своего сына — первого российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но у него были и другие звездные ученики. В конце апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Из-за COVID-19 здоровье тренера ухудшилось настолько, что его пришлось перевезти спецбортом в Москву. В столичной больнице врачам удалось стабилизировать состояние больного, но спасти его жизнь не удалось. Вместе с Хабибом об Абдулманапе Нурмагомедове скорбит весь мир единоборств.

Главный человек для сына

Нурмагомедов-старший был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо. Он воспитал 18 чемпионов мира. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов России. Некоторые из его воспитанников — например, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов — потом стали бойцами ММА и вошли в команду Хабиба Eagles. Тренироваться к Нурмагомедову-старшему в Дагестан приезжали многие известные бойцы.

Его сын, несмотря на статус одного из самых популярных спортсменов страны, очень не любил общаться со СМИ. Эту роль взял на себя его отец. Кроме того, Абдулманап сопровождал Хабиба во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Именно Рамзан Кадыров первым сообщил печальную новость о смерти Нурмагомедова-старшего, выразив искренние соболезнование от всего чеченского народа. Отец чемпиона UFC будет похоронен в селе Кироваул, где он жил. Глава села Ильяс Хазиев заявил, что тело Абдулманапа Нурмагомедова будет доставлено самолетом из Москвы в Махачкалу, родственники выразили желание похоронить покойного в день смерти — в соответствии с мусульманскими традициями.

с1 Глава Дагестана Владимир Васильев, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедов на встрече с Владимиром Путиным Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Абдулманап был очень искренним мужиком, очень талантливым тренером, педагогом, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. — Он ушел слишком рано, жаль, что болезнь подкосила его. Весь мир единоборств скорбит по этому поводу. Лично я виделся с ним несколько раз, мы подолгу разговаривали. Нурмагомедов-старший так был увлечен своим делом, что постоянно рассказывал мне о своих методиках тренировок, восстановления, работе над собой. Причем он делал это с такой открытостью. Я не понял, он всегда такой, или просто Абдулманап так расположился ко мне. Мой папа тоже тренер, и я знаю, что они эмоционально изживают себя. Отец не спит ночами, постоянно просматривает свои записи в дневнике, видеозаписи, думает над новыми методиками... Мне показалось, что Абдулманап такой же фанат своего дела.

После госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова информации о его состоянии было немного. Друзья семьи говорили, что вирус дал осложнение на сердце. Сообщалось о перенесенных им инсульте и инфаркте, после которых больной был введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. В Москве тренеру сделали кардиологическую операцию, после чего он был помещен в реанимацию. Родных к больному не пускали, но менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз уверял, что Нурмагомедов-старший пришел в сознание, начал открывать глаза и пошел на поправку. Но в итоге последствия COVID-19 оказались слишком серьезны.

— Нурмагомедов-старший — большой человек, который сделал очень многое для нашей страны, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный чемпион мира по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян. — Благодаря ему и его сыну боевые искусства вышли в России на самый высокий уровень. Он воспитал выдающегося чемпиона и был главным человеком в жизни Хабиба. Хочется выразить соболезнования всем родным и близким. Хабибу — самые искренние слова, сил и терпения в такое сложное время.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов во время тренировки в Москве

В Министерстве спорта России также выразили соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова.

— Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами. Благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжёлую утрату, — подчеркнул министр спорта Олег Матыцин.

Что ждет Хабиба

Из-за трагических событий Хабиб отменил пресс-конференцию, которая была намечена на 4 июля. На ней чемпион UFC намеревался объявить о своих дальнейших карьерных планах. Руководство американского промоушена собиралось провести поединок между Нурмагомедовым-младшим и американцем Джастином Гэтжи 19 сентября. Ранее из-за пандемии COVID-19 сорвался бой Хабиба с Тони Фергюсоном. Это было еще до госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова. Сам знаменитый боец заражения коронавирусом избежал.

— Хабиб — большой чемпион, понятно, что для него это очень сильный удар, — сказал «Известиям» четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, боец MMA Виталий Минаков. — Ушел из жизни человек, который всему его научил, играл очень важную роль в его успехах. Хочется выразить соболезнования семье и близким. Понятно, что какое-то время Нурмагомедову-младшему понадобится на то, чтобы осознать утрату, но думаю, это не сломает его. Он обязательно вернется в октагон.

с2 Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Схожие мысли высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

— Если честно, то это событие до сих пор не укладывается в голове, — отметил он. — Я внимательно следил за состоянием Абдулманапа в Москве, был в курсе. Он пошел на поправку, но потом состояние резко ухудшилось, и его с нами больше нет. Светлая память великому тренеру. Уверен, что Хабиб займет место своего отца и продолжит продвигать единоборства в массы.

Ранее от коронавируса в Дагестане умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров.