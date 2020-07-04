В бою за зрителя: как прошел второй вечер бокса в Москве

Вечер бокса с участием российских спортсменов, прошедший в пятницу, 3 июля, стал уже вторым посткарантинным событием в этом виде спорта в РФ. Организаторы вынуждены были соблюдать очень жесткие меры безопасности и проводить мероприятие без зрителей. Следующее боксерское шоу состоится 15 августа в Сочи. И оно, как рассчитывают в Федерации бокса России, пройдет уже на глазах болельщиков.

— В Сочи наши спортсмены сойдутся на улице, на открытом стадионе, а по сегодняшним нормам это подразумевает зрителей на трибунах — в количестве 10% от общей вместимости, — пояснил «Известиям» заместитель генерального секретаря федерации по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев. — Поэтому мы должны будем еще более тщательно подготовиться, чтобы соблюсти все меры безопасности. В Москве бои проходили на ринге в крытом помещении, поэтому зрителей не было.

Безопасность

Предыдущий вечер бокса в столице состоялся 15 июня, главным событием стал бой за региональный титул WBA Continental в первом полусреднем весе, в котором россиянин Харитон Агрба победил представителя Армении Манука Диланяна. Мероприятие также проводилось без зрителей.

— Наша федерация выработала требования к промоутерам в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора и других ответственных учреждений, — продолжил Кирилл Щекутьев. — В частности, необходимо было каждый день тестировать спортсменов, персонал и всех сотрудников, занимающихся организацией соревнования. Также участники не имели права покидать отель в дни подготовки к турниру — за исключением периода тренировок, процедуры взвешивания и самих боев.

Жесткого контроля за исполнением этих предписаний не было — организаторы рассчитывали на ответственность участников. Тестирование ни разу не выявило заражений, добавил Кирилл Щекутьев.

Агрба Российский спортсмен Харитон Агрба (в центре) после поединка за титул WBA Continental в среднем весе Фото: ТАСС/Руслан Колесников

— Теперь нам осталось получить результаты тестов участников после пятничных боев. Это будет на следующей неделе, — отметил он.

Пятничные соревнования начались с минуты молчания в память о заслуженном тренере страны Абдулманапе Нурмагомедове, который ушел из жизни 3 июля. Соболезнования его сыну действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и всем родным и близким выразили участники и организаторы вечера.

— От себя лично и от Федерации бокса России выражаю глубокие соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова, — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Это был настоящий друг бокса. Это человек, который вложил сердце и душу в работу во благо нашей страны. Посмотрите на количество его воспитанников. Это настоящая звезда тренерского цеха. Очень большая потеря для российского спорта.

Дебют олимпийца

В главном поединке шоу, приуроченного к проведению 99-й конвенции Всемирной боксерской ассоциации, Магомед Мадиев (14-0-2, КО 4), занимающий вторую строчку рейтинга WBA в среднем весе, свел вничью (95:96, 95:95, 100:90) бой за звание чемпиона России с Артуром Осиповым (16-2-1, КО 11) . В будущем у Мадиева запланировано несколько схваток на территории США.

Также в пятницу на профессиональном ринге впервые выступил трехкратный чемпион России и член национальной сборной Альберт Батыргазиев. Уже в своем первом бою 22-летний боксер завоевал пояс WBA Asia во втором полулегком весе, одержав досрочную победу над Арменом Атаевым (5-2-1, КО 4), команда которого отказалась выходить на восьмой раунд.

Мадиев Магомед Мадиев Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Если честно, перед дебютом испытывал волнение, но по ходу поединка раскачался, и, как говорится, всё пошло и поехало, успел прочувствовать соперника, — рассказал Альберт Батыргазиев. — Если говорить о стратегии, то моей задачей было работать «снежным комом» — по нарастающей. Все-таки я проводил первый бой по профессионалам, этот поединок был десятираундовым. А дистанция немаленькая.

В марте россиянин участвовал в олимпийском отборе в Лондоне — он был прерван из-за пандемии коронавируса и перенесен на неопределенный срок. Тогда Батыргазиев оказался единственным россиянином, успевшим отобраться на Олимпийские игры – 2020 в Токио, перенесенные на 2021 год.

По словам организаторов вечера бокса, для них было важно начать проведение соревнований в непростых условиях, когда отечественный и мировой спорт еще не окончательно пережили период пандемии. Пока в России из крупных соревнований помимо вечеров бокса проходит лишь чемпионат страны по футболу.

— Поскольку бокс — один из флагманов российского спорта, нам было важно дать ребятам возможность выйти на ринг и порадовать зрителей, которые, к сожалению, пока не могли присутствовать лично на боях, но видели их по телевизору, — сказал Кирилл Щекутьев. — Для людей в стране и мире последние месяцы выдались очень сложными. Ситуация с пандемией затруднила проведение соревнований по всему миру. Поэтому для нас большая радость, что турниры постепенно начинают проходить и бокс вновь ведет активную жизнь. Надеюсь, в дальнейшем ситуация нормализуется и наши спортсмены смогут выступать более регулярно и на глазах у болельщиков.

бокс Магомед Мадиев (Махачкала/Москва) встретился в поединке за пояс чемпиона России в среднем весе с Артуром Осиповым (Мичуринск), вечер бокса «Лига ставок», Москва Фото: srrb.ru

Также в пятницу Сергей Воробьев (10-1, КО 7) в полусреднем весе техническим нокаутом в пятом раунде выиграл у Павла Мамонтова (12-10-2, КО 1). В рамках вечера были разыграны еще два титула WBA Asia. В первом из них Шахабас Махмудов (7-0, КО 6) в полусреднем весе во втором раунде техническим нокаутом победил Федора Глазкова (4-1-1, КО 2). А затем во втором среднем весе бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин (3-0, КО 1) в седьмом раунде одолел Артыша Лопсана (2-1-1, КО 1), также техническим нокаутом.

В других поединках вечера выступающий в первом тяжелом весе Шигабудин Алиев (9-0, КО 6) нокаутировал Артуша Саркисяна (6-8, КО 4) в шестом раунде. Тяжеловес Артем Сусленков (4-0, КО 3) техническим нокаутом во втором раунде победил Павла Дорошилова (4-3, КО 1). А легковес Павел Федоров триумфально дебютировал в профессионалах, выиграв у Рустема Фатхуллина (8-6, КО 3).