Россиянин Петр Ян дисквалифицирован за запрещенный удар коленом на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян дисквалифицирован за запрещенный удар коленом в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ.

Всего бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян ударил коленом в голову американца, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, однако после удара американец не мог подняться с канваса.

В итоге Ян был дисквалифицирован, а чемпионский пояс отдали Стерлингу, который в слезах бросил его на настил октагона и не стал забирать.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».