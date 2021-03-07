Яна протестировали на допинг в день боя со Стерлингом

Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало российского бойца и чемпиона UFC Петра Яна за несколько часов до поединка с американцем Алджамейном Стерлингом, сообщили 6 марта в команде россиянина.

«Петр сдал допинг-пробу в день боя», — говорится в заявлении.

При этом информации о том, сдавал ли пробу Стерлинг, нет.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта. Начало трансляции в 6:25 по мск.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».

Ян — мастер спорта по боксу и ММА, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Он владеет навыками бокса, самбо и тхеквондо.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Ему впервые в карьере предстоит защитить чемпионский титул в UFC. На счету боксера 15 побед и одно поражение в ММА. У Стерлинга — 19 побед и три поражения.