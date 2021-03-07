В UFC анонсировали бой-реванш между Яном и Стерлингом

Организатор поединков по смешанным единоборствам UFC объявило о планах провести бой-реванш между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном (MMA) и американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем», — цитирует его ТАСС.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Ян потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Всего бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян ударил коленом в голову американцу, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, однако после удара американец не смог подняться на ноги. Чемпионский пояс отдали Стерлингу, но боец в слезах бросил трофей на настил октагона и не стал забирать его.

Россиянин признался после боя, что рассчитывает на то, что ему предоставят возможность реванша. По словам Яна, он не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным. Из-за дисквалификации UFC лишило спортсмена процента от платных трансляций поединка.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе, сидит, как будто его и нет здесь».