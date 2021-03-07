Ян рассказал о причинах запрещенного удара в поединке со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян (MMA) не сразу осознал, что удар, который он нанес коленом в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом, был запрещенным. Об этом он рассказал после боя в воскресенье, 7 марта.

Поединок на турнире UFC 259 прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ. Ян потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Всего бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян ударил коленом в голову американца, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать бой, однако после удара американец не смог подняться на ноги.

«Я смотрел на его руки, знал про правила. Я даже не понял, что говорили из угла. Был сфокусирован на его руках, не увидел, что он сидит на коленях, думал, что он сидит на корточках. Я не сразу понял, что это нелегальный удар», — объяснил российский спортсмен.

Боец рассказал, что из-за дисквалификации UFC он не получит процент от платных трансляций поединка.

«Меня лишили всего, процентов от платных трансляций, титула, всего», — сказал Ян.

Спортсмен также отметил, что надеется на возможность проведения боя-реванша.

«Да, я хотел бы провести реванш. Но это зависит от руководства [UFC]», — указал боец.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Накануне в Instagram UFC появилось видео битвы взглядов двух спортсменов. Отмечалось, что россиянин обескуражил американца, заявив, что не замечает его, поскольку тот «в принципе сидит, как будто его и нет здесь».