Стерлинг ответил Петру Яну на слова об их будущем поединке

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг дерзко ответил российскому бойцу Петру Яну на предложение о реванше.

30 октября россиянин победил американца Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби и и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. После этого Ян выразил готовность сразиться со своим давним противником Стерлингом, назвав при этом американского спортсмена «клоуном».

«Ты заслужил свою первую порку. Отдохни и насладись проделанной работой. Скоро увидимся!», — отреагировал Стерлинг на слова Яна в своем Twitter.

При этом американец назвал прошедший бой между Яном и Сэндхагеном «блестящим».

Изначально на турнире в Абу-Даби россиянин должен был сразиться с Стерлингом, однако американец снялся, сославшись на травму шеи.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Тогда бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, когда тот одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги. Прямую трансляцию поединка проводил телеканал РЕН ТВ.

Позднее Ян принес извинения сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.