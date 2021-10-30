«Ян победит Сэндхагена в четвертом раунде»

В четверг, 29 октября, в академии РМК в Екатеринбурга собрались друзья и партнеры Петра Яна по клубу «Архангел Михаил», чтобы поддержать его перед боем против Кори Сэндхагена, который состоится в субботу в Абу-Даби (трансляция — на РЕН ТВ). Тон встрече задал старший сын Петра — пятилетний Данил: под аплодисменты зала и трек «Стволок за поясок» он вынес оригинальный пояс UFC в зал. Этот титул Петр взял в поединке против Жозе Альдо в 2020 году. Данил подчеркнул, что запрещенного удара в бою папы с Алджамейном Стерлингом, из-за которого Яна лишили титула, не было. Корреспондент «Известий» пообщался с одним из лучших друзей Петра — бойцом клуба «Архангел Михаил» Ильясом Хамзиным.

«Петр победил бы Макгрегора. Он же просто пацан с улиц»

— Вы сегодня на мероприятии ходите с палочкой. Что случилось?

— Я недавно провел бой (23 октября Хамзин победил раздельным решением судей бразильца Мишела Силву на турнире промоушена RCC. — «Известия»), получил небольшую травму ноги. А так всё нормально. Просто рабочие моменты.

— Как вы познакомились с Петром Яном? Говорят, что вы работали в охране в заведениях, которые располагались по соседству.

— Это было еще до охраны. Все же мы пацаны с района. Познакомились на улице и начали сближаться. И потом работали рядом. Нашлись общие интересы. И вот так мы с 2011 года общаемся.

— В то время Ян занимался боксом. Вы же тоже были в спорте?

— Да, он занимался боксом, а я — кикбоксингом. Потом я переключился на тайский бокс, а он начал переходить в ММА, так как в боксе его просто засуживали. Как-то не шло у него. А боксировал он очень хорошо. Психанул, оставил это дело — перешел в ММА.

— Когда вы только познакомились с Петром, каким человеком он был? Сильно ли он изменился с того времени?

— Изменился... Скажу так — возмужал. Он сохранил в себе все ценности, которые были. Он такой же честный, открытый парень с большим сердцем. Со своими принципами.

— Со стороны кажется, что Петр — кремень. Это действительно так?

— Да, так и есть. Для друга, для семьи он сделает всё возможное. Для него самое главное — семья и друзья. Он настоящий.

— Мы знаем, что Ян — огромный профессионал. А как это проявляется?

— Как… Это проявляется везде: в тренировках, в жизни. Он очень ответственно подходит ко всему.

— А как Петр работает в спаррингах? Мы слышали истории, что он просто «убивает» людей…

— Не убивает, но плотно работает (улыбается). Это же спарринги. Порой приходится работать очень плотно. Петр всегда подходит ко всему ответственно. В этом и есть его профессионализм. Например, если он видит, что человек слабее его, то Петр не будет убивать его целенаправленно. Просто жестко работает.

— Если мы представим фантастическую историю — бой Яна и Конора Макгрегора, то как бы он закончился?

— Победил бы Петр. Он же просто пацан с улиц.

— Вы часто были секундантом у Петра Яна. Какой его бой для вас самый запоминающийся?

— Конечно, бой, в котором взяли пояс. А второй — наверное, дебютный бой [в UFC].

— Ваш прогноз на бой Ян–Сэндхаген?

— Победа Яна в четвертом раунде. Нокаутом.

В пятницу же друзья Петра Яна, спортсмены, болельщики отправились из Екатеринбурга в Абу-Даби на спецборте, организованном главой компании РМК, основателем клуба «Архангел Михаил» Игорем Алтушкиным. Вечером на острове Яс прошла церемония взвешивания, открытая для зрителей — и с трибун доносились скандирования «No Mercy!». No Mercy (Беспощадный) — прозвище Яна.

Турнир UFC 267 пройдет в субботу — там же, на острове Яс, или так называемом Бойцовском острове.

Как появился остров Яс?

Объединенные Арабские Эмираты — одна из богатейших стран мира. А столица Абу-Даби — центр притяжения огромного количества денежных потоков. Со временем инфраструктура Абу-Даби стала разрастаться, и территории катастрофически не хватало. Местные шейхи приняли решение расширить площадь эмирата путем создания искусственных островов. Один из них — остров Яс. Его строительство началось в 2007 году. С тех пор на его развитие было потрачено более $36 млрд. На острове расположены одни из самых дорогих отелей ОАЭ, гольф-клубы, торговые центры, тематический парк Ferrari. Яс находится очень близко к аэропорту, а удаленность от делового центра составляет всего 20 минут езды на машине. За несколько лет остров Яс получил особую популярность. Неудивительно, что именно здесь президент UFC Дана Уайт решил проводить турниры промоушена.

Что такое Бойцовский остров?

Бойцовский остров — это, конечно, не отдельный остров и не весь остров Яс, а лишь одна его часть, где размещается UFC на период турниров. Это «Этихад Арена», рестораны, отели, где проживают бойцы, их секунданты, сотрудники UFC и журналисты. Также есть возможность сходить на пляж — кстати, именно там проводилась пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в октябре прошлого года. 150 человек, прилетевшие в Абу-Даби из Екатеринбурга, поселились именно в пределах Бойцовского острова. UFС 267 — 13-й турнир UFC здесь.

Что касается условий проживания участников турнира, то созданы все условия для того, чтобы бойцы могли тренироваться прямо в своих номерах. Нет никаких проблем с питанием, плюс UFC снабжает спортсменов всем необходимым, чтобы они прошли весогонку настолько комфортно, насколько это возможно. Впрочем, весогонка — самое тяжелое время для бойцов — уже осталось позади.

Борьба с ковидом

Отдельно стоит рассказать про меры безопасности на Бойцовском острове. Если коротко, то они здесь на высшем уровне. По прилете всех спортсменов, фанатов и журналистов проводят на сдачу ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Отследить результаты можно в приложении, которое и открывает все двери для прогулок по Абу-Даби. В случае, если тест окажется положительным, прибывшие будут отправлены на обсервацию. Однако одного теста мало — для посещения арены требуется обязательная вакцинация. К слову, Спутник V — одобренная вакцина для посещения ОАЭ. Здесь также очень строго следят за использованием средств индивидуальной защиты. Если человек будет находиться в общественном пространстве без маски, то полиция Абу-Даби вправе оштрафовать его на $2 тыс. Все эти меры нужны для того, чтобы Бойцовский остров мог функционировать в период самых жестких локдаунов — как это было, например, в 2020 году.

Традиционно считается, что столица UFC — это Лас Вегас (США). Именно в штате Невада проводились самые громкие бои, среди которых, например, поединок Хабиба и Конора Макгрегора. Сейчас с уверенностью можно заявить, что у UFC есть два дома, и один из них — Бойцовский остров в Абу-Даби. Кстати, чемпионом Петр Ян стал именно там, разбив великого Альдо. «Это остров Яна!» — шутили тогда в его команде. В субботу Ян сделает всё, чтобы эта шутка снова стала актуальной.