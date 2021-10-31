Боец Олейник счел Петра Яна достойным титула постоянного чемпиона UFC

Боец UFC россиянин Алексей Олейник заявил, что боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян должен стать постоянным чемпионом организации.

Такое мнение Олейник выразил после уверенной победы Яна над американцем Кори Сэндхагеном 30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби.

«По сути, я думаю, что Ян — не временный чемпион, а то, что должен был получить постоянный пояс», — заявил Олейник.

Он пояснил, что Ян уверенно побеждал в бою с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом и ни у кого не было сомнений в его победе. Однако его ошибка изменила ход поединка.

Победа над давним противником Стерлингом позволит Яну стать постоянным чемпионом UFC.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Тогда бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, когда тот одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги. Прямую трансляцию поединка проводил телеканал РЕН ТВ.

Позднее Ян принес извинения сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.