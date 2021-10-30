Петр Ян победил Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян в субботу, 30 октября, одержал победу в поединке против американца Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 в Абу-Даби. Трансляцию боя вел телеканал РЕН ТВ.

По результатам пяти раундов судьи присудили победу россиянину.

Таким образом Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

29 октября Ян провел битву взглядов перед поединком с Сэндхагеном. В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером.

В этот же день на процедуре взвешивания оказалось, что Ян и его противник весят по 61,2 кг.

По словам бойца MMA Алексея Олейника, Ян «зол» и «заряжен» перед боем с Сэндхагеном. Спортсмен подчеркнул, что безоговорочных фаворитов не бывает, однако предсказал россиянину триумф в Абу-Даби.

Ранее на турнире в Абу-Даби российский боец UFC Ислам Махачев болевым приемом победил новозеландца Дэна Хукера. Кроме того, россиянин Александр Волков одержал победу в поединке против поляка Марчина Тыбуру.