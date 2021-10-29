Ян попытался испугать Сэндхагена в битве взглядов перед боем в UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в четверг, 28 октября, провел битву взглядов перед поединком с американцем Кори Сэндхагеном. Бой между ними состоится в Абу-Даби уже в эту субботу в рамках турнира UFC 267.

В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером, передает телеканал РЕН ТВ. Это заявление Сэндхаген также оставил без внимания.

28 октября в Екатеринбурге прошла первая встреча спортсменов, тренеров и фанатов бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. Они встретились на арене Академии единоборств РМК, чтобы подготовиться к поездке на турнир UFC 267. В пятницу эта группа поддержки отправится специальным бортом в Абу-Даби, чтобы поддержать претендента на титул временного чемпиона.

Накануне экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян провел открытую тренировку на «Бойцовском острове» UFC, где показал свои любимые удары во время выхода на ринг и сделал подарки поклонникам. Поставив автографы на подушках, он бросил их в толпу. Преданные фанаты смогли получить аксессуары, которые займут почетные места в их коллекциях.

Кроме Петра Яна в основном карде турнира UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби, примут участие еще два российских бойца — Ислам Махачев и Александр Волков. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.