Прямой эфир
Мир
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине
Туризм
В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва туристов из РФ
Мир
Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на пролеты над РФ
Общество
Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19
Общество
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Мир
СК РФ поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы ВОВ
Наука
На Солнце зафиксировали вспышку максимального класса Х
Мир
В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Верховная рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве Украины
Общество
Бастрыкин поручил повторно доложить о деле калининградских врачей

Ян попытался испугать Сэндхагена в битве взглядов перед боем в UFC

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в четверг, 28 октября, провел битву взглядов перед поединком с американцем Кори Сэндхагеном. Бой между ними состоится в Абу-Даби уже в эту субботу в рамках турнира UFC 267.

Долететь до пояса: Ян готов вернуть титул, Махачев — подняться в рейтинге
Турнир UFC 267 в Абу-Даби — главное событие осени для российских любителей MMA, которое покажет РЕН ТВ

В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером, передает телеканал РЕН ТВ. Это заявление Сэндхаген также оставил без внимания.

28 октября в Екатеринбурге прошла первая встреча спортсменов, тренеров и фанатов бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. Они встретились на арене Академии единоборств РМК, чтобы подготовиться к поездке на турнир UFC 267. В пятницу эта группа поддержки отправится специальным бортом в Абу-Даби, чтобы поддержать претендента на титул временного чемпиона.

Накануне экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян провел открытую тренировку на «Бойцовском острове» UFC, где показал свои любимые удары во время выхода на ринг и сделал подарки поклонникам. Поставив автографы на подушках, он бросил их в толпу. Преданные фанаты смогли получить аксессуары, которые займут почетные места в их коллекциях.

Кроме Петра Яна в основном карде турнира UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби, примут участие еще два российских бойца — Ислам Махачев и Александр Волков. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021