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Сын Петра Яна вынес пояс чемпиона UFC на встрече с фанатами российского бойца

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В Екатеринбурге прошла первая встреча спортсменов, тренеров и фанатов бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. Они встретились на арене Академии единоборств РМК, чтобы подготовиться к поездке на турнир UFC 267.

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29 октября все вместе они отправятся специальным бортом в Абу-Даби, чтобы поддержать претендента на титул временного чемпиона, — чартер организовал основатель бойцовского клуба «Архангел Михаил» и «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

#ПетяГазуй — главный посыл всех последних событий в поддержку Яна. Тон встрече задал старший сын экс-чемпиона UFC Данил — под аплодисменты зала и трек «Стволок за поясок» он вынес оригинальный пояс UFC в зал. Этот титул Петр взял в поединке против Жозе Альдо в 2020 году.

После слово взял боец Ильяс Хамзин, который пришел в смешанные единоборства благодаря Петру. После многолетней дружбы Ян лично организовал ему бой в RCC. Хамзин секундировал Петра все поединки, но в этот раз он будет зрителем — неделю назад он сам дрался на турнире RCC Intro и не смог помочь Петру в подготовке.

Напомним, кроме Петра Яна в основном карде турнира UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби, примут участие еще два российских бойца: Ислам Махачев и Александр Волков. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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