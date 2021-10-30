Махачев болевым приемом победил Хукера на турнире UFC 267

Российский боец UFC Ислам Махачев 30 октября победил в бое с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267, который проходит в Абу-Даби. Трансляцию поединка вел телеканал РЕН ТВ.

Бой в легком весе завершился в первом раунде после того, как россиянин применил болевой прием.

Эта победа стала девятой подряд для россиянина в UFC. Всего на счету 30-летнего Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение.

У 31-летнего Хукера также 21 победа в ММА, однако он 11 раз проигрывал.

За день до поединка россиянин рассказал, что бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет находиться в его углу во время боя с Хукером. Он выступил секундантом бойца.

26 октября Махачев заявил, что намерен победить своего новозеландского соперника и активно готовится к турниру.

Ранее на турнире в Абу-Даби российский боец Александр Волков одержал победу в поединке против поляка Марчина Тыбуру.