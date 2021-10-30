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Россиянин Волков победил Тыбуру на турнире UFC 267

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Российский боец UFC Александр Волков в субботу, 30 октября, победил в поединке против поляка Марчина Тыбуру в рамках UFC 267 в Абу-Даби.

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Судьи единогласно отдали победу россиянину победу во всех трех раундах.

Таким образом, Волков прервал серию соперника из пяти побед подряд.

33-летний Волков провел 43 поединка в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 34 победы и потерпел девять поражений.

В свою очередь, 35-летний Тыбура одержал 22 победы и потерпел семь поражений в ММА.

Накануне боя россиянин заявил, что счастлив подраться с таким соперником, как Тыбура, назвал его одним из лучших рестлеров в дивизионе.

В свою очередь, 27 октября поляк отметил, что предстоящий бой с Волковым может стать самым сложным в его карьере. Он добавил, что преимущество россиянина заключается в том, что он выше и очень крепкий.

Ранее на турнире UFC 267 в Абу-Даби российский боец Зубайра Тухугов одержал победу над Рикардо Рамосом из Бразилии. Бой длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Тухугова со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

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