Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»
Общество
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Мир
Макрон рассказал о последствиях энергокризиса в Европе
Спорт
Россиянин Тухугов победил бразильца Рамоса на турнире UFC 267
Общество
Умерла бабушка пробравшегося в «красную зону» больницы жителя Томска
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Спорт
Россиянин Волков победил Тыбуру на турнире UFC 267
Мир
Лавров отметил важность включения вакцин РФ в одобренный список ВОЗ
Общество
В Ростовской области закроют кафе и рестораны с 1 по 7 ноября
Мир
Экс-главком НАТО выразил беспокойство из-за фразы Лаврова

Россиянин Тухугов победил бразильца Рамоса на турнире UFC 267

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Зубайра Тухугов одержал победу над Рикардо Рамосом из Бразилии в поединке на турнире UFC 267, проходящем в субботу, 30 октября, в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Тухугова со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

«Ян победит Сэндхагена в четвертом раунде»
Боец MMA Ильяс Хамзин — о со-главном бое UFC 267 и профессионализме своего именитого друга

Таким образом, 30-летний Зубайра Тухугов одержал свою 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. Также на его счету одна ничья и пять поражений. Для Рамоса поражение от Тухугова стало четвертым в карьере, в активе у него 15 побед.

В рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби в октагон выйдут 10 российских спортсменов. В основном карде Ислам Махачев встретится с новозеландцем Дэном Хукером, Александр Волков — с поляком Марчином Тыбурой, Петр Ян — с американцем Кори Сэндхагеном.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой (Бразилия).

Телеканал РЕН ТВ начнет прямую трансляцию турнира 30 октября в 22:00.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021