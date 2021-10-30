Россиянин Тухугов победил бразильца Рамоса на турнире UFC 267

Российский боец Зубайра Тухугов одержал победу над Рикардо Рамосом из Бразилии в поединке на турнире UFC 267, проходящем в субботу, 30 октября, в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Тухугова со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Таким образом, 30-летний Зубайра Тухугов одержал свою 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. Также на его счету одна ничья и пять поражений. Для Рамоса поражение от Тухугова стало четвертым в карьере, в активе у него 15 побед.

В рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби в октагон выйдут 10 российских спортсменов. В основном карде Ислам Махачев встретится с новозеландцем Дэном Хукером, Александр Волков — с поляком Марчином Тыбурой, Петр Ян — с американцем Кори Сэндхагеном.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой (Бразилия).

Телеканал РЕН ТВ начнет прямую трансляцию турнира 30 октября в 22:00.