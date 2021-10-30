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Мурашко рассказал о заболевшем на третий день жизни COVID-19 младенце

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Специалисты федерального консультативного центра в настоящий момент помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который на третий день своего рождения заразился от матери COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами в субботу, 30 октября.

«Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно специалистами научного центра детей и подростков», — отметил министр.

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По словам Мурашко, в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра для того, чтобы оказать помощь новорожденному на месте. Кроме того, данный вопрос также обсуждался с целью принятия решения относительно возможности перевода в другое медучреждение.

Вместе с тем министр призвал беременных женщин вакцинироваться для защиты не только собственного организма, но и для жизни своего ребенка.

«Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного», — заключил глава Минздрава РФ.

При этом Мурашко также заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели.

Накануне главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков сообщил, что для беременных женщин оптимально сделать прививку от COVID-19 с 12–14 недель, однако вакцинация допускается на любом сроке. Он добавил, что при вакцинации во время беременности частота выкидышей и других осложнений не повышается.

26 октября глава Минздрава РФ подчеркнул, что ведомство отмечает рост заболеваемости коронавирусом среди беременных. Он указал, что процедура вакцинации помогает спасти жизнь будущей мамы.

2 июля Минздрав РФ выпустил методические рекомендации о вакцинации населения от COVID-19, в которых говорится, что прививка от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения болезни «Спутником V» целесообразна с 22-й недели беременности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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