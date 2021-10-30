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Источник заявил об отказывающем у госпитализированного Гаркалина сердце

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У народного артиста РФ, актера Валерия Гаркалина, госпитализированного в начале октября с коронавирусом, начало отказывать сердце на фоне тяжелого течения заболевания. Об этом 30 октября рассказал источник.

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По его словам, артисту назначают новые препараты, в том числе и норадреналин. Давление у пациента «критически падает».

Осложнения состояния связаны с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает сайт kp.ru.

26 октября сообщалось, что артист находится в крайне тяжелом состоянии. Болезнь протекает тяжело из-за хронических заболеваний. У Гаркалина диагностирован атеросклероз сосудов, также он перенес операцию по шунтированию сердца.

Гаркалин был доставлен в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке в начале октября. Состояние артиста ухудшалось, и его подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО. Как уточнила дочь артиста Ника, болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности.

Положительная динамика в состоянии артиста начала фиксироваться 12 октября. У Гаркалина, по словам медиков, стабилизировались давление и температура тела. 14 октября сообщалось, что актер вышел из комы. Однако 23 октября его вновь погрузили в состояние искусственной комы.

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