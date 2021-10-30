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Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ в Японии

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Президент России Владимир Путин поздравил гимнасток Анастасию Близнюк, Полину Орлову, Алису Тищенко, Марию Толкачеву и Ангелину Шкатову с победой в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля 30 октября.

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«Уважаемые Анастасия Ильинична, Полина Сергеевна, Алиса Сергеевна, Мария Юрьевна и Ангелина Анатольевна! От души поздравляю вас с победой! В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией, обаянием и в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира», — сказано в сообщении.

Также Путин пожелал спортсменкам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего.

29 октября стало известно, что сборная РФ по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете ЧМ в Японии. Россиянки одержали победу в групповом многоборье, также их баллы принесли сборной лидерство в командном турнире.

30 октября на ЧМ в Китакюсю пройдет личное многоборье, а 31-го будут разыграны медали в командных упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами.

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