МИД прокомментировал данные о захваченных ВСУ в Старомарьевке россиянах

МИД России будет делать всё возможное для защиты прав и интересов граждан РФ в Донбассе и призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий в регионе. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в связи с сообщениями СМИ об удержании солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Старомарьевка в Донбассе десятков россиян.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о том, что Вооруженными силами Украины удерживаются в плену 37 граждан России, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка, можем сообщить следующее. По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых «фильтрационных мероприятий». Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели.

«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди. В настоящее время обстановка несколько разрядилась. У въезда в село появились представители Международного Комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», — отметила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что МИД России продолжает следить за развитием обстановки и призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — говорится в сообщении.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить село Старомарьевка на линии разграничения. В тот же день ВСУ начали распространять информацию об использовании дрона Bayraktar, однако эти данные не были подтверждены.

28 октября Мария Захарова подчеркнула, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой. Россия призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины, подчеркнула она.