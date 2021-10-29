Эксперт назвал цели ребрендинга Facebook

Руководство компании Facebook решилось на ребрендинг по ряду причин, их «Известиям» в пятницу, 29 октября, объяснил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Так, первостепенно смена название на Meta необходима компании, так как она желает позиционировать себя не как группу социальных сетей, а как виртуальное пространство. Последнее, по мнению руководства Meta, станет следующим шагом в развитии интернета, отметил эксперт.

«Кроме того, ребрендинг позволит отвлечь внимание от репутационных скандалов, в которых компания оказалась после признаний бывшей сотрудницы, которая предоставила СМИ большое число внутренних документов», — добавил Шерман.

Кроме того, конкуренция между топовыми интернет-компаниями в США на данный момент ужесточается. На фоне этого, по мнению эксперта, руководство Meta желает выйти на новый уровень, перестать ассоциироваться только с соцсетью, а также предоставлять новые услуги, тем самым увеличивая свою капитализацию за счет построения виртуальной реальности.

Последняя финансовая отчетность Facebook стала разочарованием для инвесторов и потянула котировки компании вниз, отметил Шерман. При этом первая реакция рынка на ребрендинг была позитивной, так как котировки снова начали расти.

«Meta планирует вложить миллиарды долларов в новые модели очков, и сегодня появилась информация о возможном появлении часов с камерой, то есть это прямая конкуренция с Apple, из-за новых правил которой Facebook недосчитался рекламных долларов», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день официальная страница Facebook в социальной сети была переименована после ребрендинга на Meta. Теперь на странице появились новые название и логотип в виде синей ленты Мебиуса.

Кроме того, на сайте пользователям предлагают ознакомиться с изменениями, которые произошли после ребрендинга. Так, компания сообщает обо всех переменах, а также дает больше информации о метавселенной, созданием которой занимается Meta.

О том, что компания Facebook переименована в Meta, накануне сообщил основатель корпорации Марк Цукерберг. Он заявил, что намерен развивать виртуальную реальность в рамках своей концепции метавселенной.

25 октября ряд мировых СМИ опубликовали новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. Журналисты изучили внутренние документы компании, оказавшиеся в распоряжении бывшей сотрудницы корпорации Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, руководство соцсети в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей.

Тогда же Цукерберг заявил, что опубликованные бывшими сотрудниками данные — это скоординированные попытки по созданию ложного представления о компании. На обвинения в дискриминации некоторых пользователей он отметил, что открытая позиция Facebook заключается в том, что при принятии решений об удалении контента сотрудникам приходится учитывать социальные аспекты. Например, при уменьшении вредоносного контента принимать в расчет свободу мысли, при обеспечении конфиденциальности — оказание поддержки правоохранительным органам.

13 октября стало известно, что бывшая сотрудница Facebook Софи Чжан выразила готовность дать показания перед конгрессом о действиях технологического гиганта. Она также передала документацию о потенциальных уголовных нарушениях компании в правоохранительные органы США.

Кроме того, уволившаяся в мае экс-менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген обвинила компанию в желании увеличить прибыль в ущерб интересам общества. Заявление она сделала 4 октября, после самого масштабного сбоя в работе сервисов Facebook, заявив, что с 2019 года тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних расследований компании. Также в сентябре Хауген подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы.