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Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook

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Основатель Facebook Марк Цукерберг намерен развивать виртуальную реальность в рамках своей концепции «Метавселенной» (Metaverse). Об этом он сообщил на ежегодной конференции компании 28 октября.

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Цукерберг заявил, что Facebook сменит название на Meta и представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. <…> Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — сказал он.

По словам Цукерберга, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

По его замыслу, в ближайшем будущем удастся создать виртуальную среду, в которой можно будет общаться с друзьями, работать и играть. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и «вживую», и в виртуальном пространстве.

19 октября западные СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что компания Facebook хочет провести ребрендинг и поменять свое название уже на следующей неделе.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является «вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов».

20 августа основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания. Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать аватары, которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной метавселенной.

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