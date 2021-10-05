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Downdetector назвал текущий сбой в работе Facebook крупнейшим в истории

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Сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим. По всему миру за 4 октября было зафиксировано более 10,6 млн жалоб на неполадки в работе Instagram, Facebook и WhatsApp.

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«Сбой Facebook продолжается и стал крупнейшим отключением, которое мы когда-либо видели в Downdetector. Более чем 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира! Больше всего сообщений поступило из США — более 1,7 млн, за которыми следуют Германия (1,3 млн), Нидерланды (915 тыс.), Соединенное Королевство (789 тыс.) и Италия (400 тыс.)», — говорится в материале Downdetector, опубликованном в блоге компании.

В компании добавили, что параллельно наблюдается увеличение количества отчетов о сбоях на других сайтах и сервисах, поскольку отключение Facebook провоцирует каскадные нарушения в работе других игроков интернет-пространства.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнили, что над устранением технической неполадки работают специалисты, и извинились перед клиентами. По информации New York Times, Facebook восстановит работу своих сервисов вручную.

По мнению эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной глобального нарушения в работе соцсетей могла стать неисправность DNS.

В Белом доме США заявили, что «мониторят» ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула необходимость создания собственных интернет-платформ.

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