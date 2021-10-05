Facebook намерен вручную перезапускать серверы для восстановления работы
Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы. Об этом репортер отдела технических новинок The New York Times (NYT) Майк Айзек сообщил в своем Twitter поздно вечером 4 октября.
«Facebook направил небольшую команду в один из своих калифорнийских центров обработки данных, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы и тем самым устранить проблему», — рассказал журналист.
В статье NYT, посвященной масштабному сбою в соцстях, Айзек написал, как два члена службы безопасности Facebook сообщили ему, что кибератака в качестве причины сбоя не рассматривается. По их словам, один взлом вряд ли повлияет на столько приложений одновременно.
«Эксперты по кибербезопасности заявили, что проблема, скорее всего, возникла из-за неправильной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подключаться к его сайтам, таким как Instagram и WhatsApp. Когда возникают такие ошибки, компании часто возвращаются к своей предыдущей конфигурации, но проблемы Facebook оказались более сложными и требуют некоторого обновления вручную», — объяснил журналист.
Крупный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября в районе 18:00 мск. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.
В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями.
По мнению эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной глобального нарушения в работе соцсетей могла стать неисправность DNS. В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».
Также есть данные о трудностях при пользовании Amazon, Google и TikTok.