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Facebook намерен вручную перезапускать серверы для восстановления работы

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Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы. Об этом репортер отдела технических новинок The New York Times (NYT) Майк Айзек сообщил в своем Twitter поздно вечером 4 октября.

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«Facebook направил небольшую команду в один из своих калифорнийских центров обработки данных, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы и тем самым устранить проблему», — рассказал журналист.

В статье NYT, посвященной масштабному сбою в соцстях, Айзек написал, как два члена службы безопасности Facebook сообщили ему, что кибератака в качестве причины сбоя не рассматривается. По их словам, один взлом вряд ли повлияет на столько приложений одновременно.

«Эксперты по кибербезопасности заявили, что проблема, скорее всего, возникла из-за неправильной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подключаться к его сайтам, таким как Instagram и WhatsApp. Когда возникают такие ошибки, компании часто возвращаются к своей предыдущей конфигурации, но проблемы Facebook оказались более сложными и требуют некоторого обновления вручную», — объяснил журналист.

Крупный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября в районе 18:00 мск. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями.

По мнению эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова, причиной глобального нарушения в работе соцсетей могла стать неисправность DNS. В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Также есть данные о трудностях при пользовании Amazon, Google и TikTok.

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