Белый дом отреагировал на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Белый дом отслеживает ситуацию с глобальным сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в понедельник, 4 октября.

«Мы в курсе ситуации, мониторим ее», — рассказала она на брифинге Белого дома, который транслировался в Twitter.

Дополнительных комментариев не последовало.

Вечером 4 октября жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook и WhatsApp.

После сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи перешли в Telegram. Однако на фоне притока пользователей в мессенджере стали недоступны функции звонков.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты и извинились перед пользователями.

Проблемы в настоящее время возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.

Эксперт назвал вероятной причиной сбоя сервисов Facebook по всему миру — неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).