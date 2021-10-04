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Facebook прокомментировал сбой в работе своих сервисов

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В компании Facebook прокомментировали масштабный сбой, возникший у пользователей соцсети Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp в понедельник, 4 октября. Об этом говорится на странице в Twitter компании.

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«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам», — говорится в заявлении. Специалисты ведут работу над устранением проблем.

Также Facebook принесла извинения пользователям за неудобства.

Масштабный сбой произошел в работе соцсети Facebook в 18:00 мск. По состоянию на 21:00 мск проблемы не были устранены. Пользователи чаще всего сообщают о сбое в работе веб-сайта (72%), о неполадках с подключением к серверу (15%) и о проблемах в работе приложения (13%).

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, не решены неполадки и в работе Instagram и WhatsApp. Пользователи столкнулись с невозможностью отправить сообщения и сбоем в работе мобильных приложений.

Кроме того, у интернет-аудитории возникли проблемы с доступом к социальной сети Twitter, поисковой системе Google и платформе Amazon. Фиксируется замедление работы Telegram. На запросы пользователей в мессенджере ответили, что сервис действительно стал работать медленнее, но «пока держится».

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