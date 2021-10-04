Сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интрнет-ресурсов, на 18:30 мск, пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram и WhatsApp.

Кроме того, пользователи отметили проблемы со входом на страницы в соцсеть Facebook. Среди самых частых жалоб — сбой в работе веб-сайта (75%), невозможность авторизоваться (15%) и проблемы с загрузкой данных (10%).

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

Сбой отмечается и в работе приложения Instagram (52%), веб-сайта соцсети (29%). Также, согласно данным Downdetector, существует проблема с подключением к серверу (19% жалоб).

28 сентября масштабный сбой произошел в работе Twitter. На проблемы пожаловались пользователи в Германии, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов и Франции. Также жалобы поступали из Великобритании, Канады и США.