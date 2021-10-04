Сбой произошел в работе Twitter, Google и Amazon

Пользователи испытывают проблемы с доступом к социальной сети Twitter, поисковой системе Google и платформе Amazon. Об этом 4 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.

Уточняется, что после сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи перешли в Telegram. Однако на фоне притока пользователей в мессенджере стали недоступны звонки.

«Рад, что все новые пользователи переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всем сразу», — говорится в сообщении официального блога Telegram в Twitter.

Также в Telegram на запросы пользователей ответили, что сервис действительно стал работать медленнее, но «пока держится».

В Роскомнадзоре в понедельник зафиксировали сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах.

«По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания», — сообщили РБК в ведомстве.

В понедельник Downdetector свидетельствовал о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Среди самых частых жалоб — сбой в работе веб-сайта (75%), невозможность авторизоваться (15%) и проблемы с загрузкой данных (10%).

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

Сбой отмечается и в работе приложения Instagram (52%), веб-сайта соцсети (29%). Также, согласно данным Downdetector, существует проблема с подключением к серверу (19% жалоб).