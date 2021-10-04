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Захарова прокомментировала массовые сбои в работе сервисов Facebook

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

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«Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале представителя российского МИДа 4 октября.

Кроме того, дипломат привела данные журналистов The New York Times о том, что сотрудники социальной сети Facebook не могут попасть в офис компании по причине сбоев в работе электронных пропусков.

Вечером 4 октября пользователи со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. Отмечалась невозможность войти в аккаунты, а также отправить сообщения.

После сбоев юзеры массово перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей работа этих сервисов замедлилась.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, отметив, что специалисты уже работают над устранением неполадок. В компании также извинились перед пользователями за неудобства.

Проблемы в настоящее время возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.

Как отметил эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров, вероятная причина сбоя сервисов Facebook по всему миру — неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS (Domain Name System). По его словам, из-за этого переход на сайты возможен по их IP-адресу, а по доменному имени — нет.

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