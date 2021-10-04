Причиной сбоя сервисов Facebook назвали неисправность в DNS

Причина сбоя сервисов Facebook по всему миру — неисправность в компьютерной распределенной системе для получения информации о доменах DNS (Domain Name System). Об этом заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в понедельник, 4 октября.

«Вероятная причина — это неисправность, связанная с DNS. Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет», — рассказал Бедеров «РИА Новости».

Эксперт напомнил, что любой сбой обязательно отражается на рыночной стоимости компании, но добавил, что «в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит».

Вечером 4 октября жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp.

После сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи перешли в Telegram. Однако на фоне притока пользователей в мессенджере стали недоступны функции звонков.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями.

Проблемы в настоящее время возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.