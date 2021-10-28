Компания Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook с 28 октября сменит название на Meta. Об этом сообщил в четверг глава компании Марк Цукерберг на онлайн-презентации.

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — подчеркнул Цукерберг.

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса (одна из наиболее известных в математике поверхностей).

«Мета помогает построить будущее, где у людей будет больше способов играть и соединяться в метавселенной. Добро пожаловать в следующую главу социальных связей», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook.

Вместе с тем, согласно данным торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции Facebook, которая теперь будет носить название Meta, растут на 3% на фоне объявлении о переименовании компании.

В июле Facebook объявила, что намерена создать «метавселенную». Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

19 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах компании:из строя вышли также Whatsapp и Instagram.

Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является «вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов».