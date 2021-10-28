Прямой эфир
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube
Мир
В ВОЗ заявили о новой вспышке заболеваемости и смертности от COVID-19
Мир
Молдавия заключила контракт на закупку 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза»
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
Наука
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
Интернет
Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook
Мир
Президент Молдавии назвала виновных в газовом кризисе
Мир
В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США
Общество
Госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в парке «Патриот»
Общество
В РФ разрешили мероприятия с заполняемостью до 70% при наличии QR-кодов

Компания Facebook сменит название на Meta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Facebook с 28 октября сменит название на Meta. Об этом сообщил в четверг глава компании Марк Цукерберг на онлайн-презентации.

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — подчеркнул Цукерберг.

IT-гадание: как гуру из мира высоких технологий смотрят в будущее
Марк Цукерберг, Илон Маск и Билл Гейтс разошлись в оценках перспектив на ближайшее десятилетие

Он также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса (одна из наиболее известных в математике поверхностей).

«Мета помогает построить будущее, где у людей будет больше способов играть и соединяться в метавселенной. Добро пожаловать в следующую главу социальных связей», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook.

Вместе с тем, согласно данным торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции Facebook, которая теперь будет носить название Meta, растут на 3% на фоне объявлении о переименовании компании.

В июле Facebook объявила, что намерена создать «метавселенную». Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

19 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах компании:из строя вышли также Whatsapp и Instagram.

Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является «вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021