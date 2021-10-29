Проценко заявил об отсутствии эффективного препарата для лечения COVID-19

Эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавируса не существует, заявил в четверг, 28 октября, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главврача, вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. При этом он уточнил, что подавляющее число пациентов московской больницы являются невакцинированными гражданами.

Проценко также отметил, что есть риск повторного заражения COVID-19 через шесть месяцев, поэтому уже перенесшим заболевание гражданам рекомендовано вакцинироваться каждые полгода.

Ранее в этот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом в принципе.

При этом кандидат медицинских наук Борис Чурадзе подчеркнул, что при вакцинации от коронавирусной инфекции важно пройти все этапы ввода препарата, в противном случае есть риск заболеть COVID-19

25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «Известиям», что если затянуть с ревакцинацией, то есть риск заболеть COVID-19. Эксперт уточнил, что ревакцинацию необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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