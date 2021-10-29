Бастрыкин поручил повторно доложить о деле калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела калининградских врачей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что Бастрыкин решил еще раз ознакомиться с делом после публикации открытого письма президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля. В нем он заявил о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога Калининградского роддома № 4 Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти ребенка в роддоме Калининграда.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в настоящий момент дело в отношении медицинского работника рассматривается в Московском областном суде.

27 мая суд отменил оправдательный приговор главному врачу родильного дома № 4 Калининграда Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца, материалы отправлены на новое рассмотрение. В Следственном комитете подчеркнули, что вина врачей доказана материалами дела. При этом 10 ноября 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве ребенка.

В ноябре 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана. На следующий день у нее раньше срока родился мальчик весом около 700 г. Ему ввели препарат для работы легких, но через сутки младенец умер.

По версии следствия, Белая предполагала, что ребенок умрет, поэтому поручила Сушкевич умертвить его, чтобы не портить статистику. Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат, и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагает, что бывшая и.о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

В июне 2020 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после смерти новорожденного.

На защиту медиков встало медицинское сообщество. Руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал президенту России Владимиру Путину о деле врачей из Калининграда. Он подчеркнул, что готов выступить в суде в защиту медиков.

До этого Рошаль уже обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что там не «всё так просто». Он отмечал, что ребенок родился недоношенным у женщины от третьей беременности, причем первые две «закончились печально».