Оправдательный приговор калининградским врачам отменен

Суд отменил оправдательный приговор главному врачу родильного дома № 4 Калининграда Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца, материалы отправлены на новое рассмотрение. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

«Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено», — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2018 года в роддом № 4 поступила гражданка Узбекистана. На следующий день у нее раньше срока родился мальчик весом около 700 г. Ему ввели препарат для работы легких, но через сутки младенец умер.

По версии следствия, Белая предполагала, что ребенок умрет, поэтому поручила Сушкевич умертвить его, чтобы не портить статистику. Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагает, что бывшая и.о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

На защиту медиков встало медицинское сообщество. Руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал президенту России Владимиру Путину о деле врачей из Калининграда. Он подчеркнул, что готов выступить в суде в защиту медиков.

До этого Рошаль уже обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что там не «всё так просто». Он отмечал, что ребенок родился недоношенным у женщины от третьей беременности, причем первые две «закончились печально».

16 декабря 2020 года Калининградский областной суд оправдал Белую и Сушкевич. В Следственном комитете в свою очередь подчеркнули, что вина врачей доказана материалами дела. 10 ноября присяжные вынесли оправдательный вердикт обвиняемым в убийстве ребенка.