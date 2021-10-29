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На экс-губернатора Нью-Йорка подали иск с обвинением в домогательствах

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В суд американского города Олбани поступил иск против бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в четверг, 28 октября, агентство Reuters.

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Копия иска от 25 октября размещена на сайте NBC New York. В документе указано, что домогательства по отношению к помощнице Куомо Бриттани Коммиссо были совершены 7 декабря 2020 года в особняке администрации.

В общей сложности Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс описывала действия, которые совершал губернатор. Эти инциденты побудили начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

Отмечается, что от противоправных действий политика пострадали советница Куомо Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации губернатора. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку в случае, если обвинения подтвердятся. Демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, в свою очередь, призвали губернатора покинуть свой пост. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Сам Куомо отвергал предъявленные ему обвинения, утверждая, что подобные нападки на него носят исключительно политический характер. Однако 10 августа всё же объявил о своей отставке.

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