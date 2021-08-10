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Обвиненный в домогательствах губернатор Нью-Йорка заявил об отставке

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что уходит в отставку через 14 дней на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом 10 августа он сообщил в ходе своего обращения к жителям штата, которое транслировали американские каналы.

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«С учетом обстоятельств я могу оказать наибольшую помощь, если отойду в сторону», — сказал Куомо.

Он подчеркнул, что не делал того, в чем его обвиняют, и всегда стремился быть полезным и действовать на благо штата. Куомо добавил, что в докладе прокуратуры штата, который содержит уличающие его свидетельства о неподобающем поведении, содержится много неточностей.

Решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели, пост займет нынешняя заместитель губернатора демократ Кэти Хокул, передает NBC News.

Ранее Куомо обвинили в домогательствах 11 женщин. Так, 4 августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс рассказала, что губернатор «щупал, целовал и сопровождал непристойными комментариями» потерпевших. Она подчеркнула, что именно эти инциденты побудили начать уголовное расследование в 2020 году и возобновить призывы к отставке Куомо.

Среди пострадавших от действий политика советница губернатора Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман, которая занималась освещением работы администрации Куомо. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если обвинения в сексуальных домогательствах подтвердятся. Также демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд призвали губернатора оставить свой пост. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

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