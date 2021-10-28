Прямой эфир
Мир
В ООН заявили о рекордном числе беженцев из-за мировых конфликтов
Мир
Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ
Наука
Корабль «Прогресс» с грузами для МКС вывели на орбиту
Мир
Пушков назвал реакцию Польши на штраф со стороны ЕС наигранной
Общество
В РФ предложили ввести бесплатный проезд на городском транспорте для многодетных
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысеть из-за COVID-19
Общество
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Спорт
Рональд Куман покинул пост главного тренера ФК «Барселона»
Общество
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей
Общество
Москвичи перед нерабочими днями запаслись техникой для дома

ФАС проверит новую схему продаж автомобилей АвтоВАЗа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании АвтоВАЗ. Об этом корреспонденту «Известий» заявили в пресс-службе ФАС.

Здесь наших нет: россияне переходят на китайские машины
Продажи автомобилей снова снизились из-за дефицита полупроводников

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.

Так, аксессуары на автомобиль будут устанавливаться непосредственно в дилерском центре Lada. Составы комплектов будут примерно одинаковыми, изменения возможны в зависимости от комплектации автомобиля.

«Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Руководитель практики антимонопольного права Юридической фирмы «Инфралекс» Елена Кузнецова сообщила корреспонденту «Известий», что если АвтоВАЗ занимает доминирующее положение, то на него в полной мере распространяются запреты на злоупотребление таким положением.

«При этом, если ФАС России не установит достаточных оснований для квалификации действий АвтоВАЗ в качестве навязывания невыгодных условий, то с большой долей вероятности будет исследовать вопрос об ущемлении интересов неопределенного круга потребителей. В таком случае штраф будет ниже, однако такая квалификация будет чревата для компании возможными коллективными исками», — подчеркнула Елена Кузнецова.

21 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с сентября 2021 года перестал устанавливать на автомобилях семейства Lada Vesta балку заднего бампера.

Это не единственное изменение в комплектациях Lada Vesta. Так, в сентябре 2021 года исключены органайзер и двойной пол багажного отделения для базовых версий Luxe на кузовах Lada Vesta SW/SW Cross. Органайзер останется в пакете Prestige и комплектации Exclusive.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021