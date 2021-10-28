ФАС проверит новую схему продаж автомобилей АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании АвтоВАЗ. Об этом корреспонденту «Известий» заявили в пресс-службе ФАС.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.

Так, аксессуары на автомобиль будут устанавливаться непосредственно в дилерском центре Lada. Составы комплектов будут примерно одинаковыми, изменения возможны в зависимости от комплектации автомобиля.

«Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Руководитель практики антимонопольного права Юридической фирмы «Инфралекс» Елена Кузнецова сообщила корреспонденту «Известий», что если АвтоВАЗ занимает доминирующее положение, то на него в полной мере распространяются запреты на злоупотребление таким положением.

«При этом, если ФАС России не установит достаточных оснований для квалификации действий АвтоВАЗ в качестве навязывания невыгодных условий, то с большой долей вероятности будет исследовать вопрос об ущемлении интересов неопределенного круга потребителей. В таком случае штраф будет ниже, однако такая квалификация будет чревата для компании возможными коллективными исками», — подчеркнула Елена Кузнецова.

21 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с сентября 2021 года перестал устанавливать на автомобилях семейства Lada Vesta балку заднего бампера.

Это не единственное изменение в комплектациях Lada Vesta. Так, в сентябре 2021 года исключены органайзер и двойной пол багажного отделения для базовых версий Luxe на кузовах Lada Vesta SW/SW Cross. Органайзер останется в пакете Prestige и комплектации Exclusive.