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Черногория не будет ужесточать правила въезда для туристов, несмотря на рост заболеваемости

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Черногория не планирует ужесточать коронавирусные ограничения, текущие правила въезда для россиян не изменятся. Об этом в интервью «Известиям» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.

По ее словам, несмотря на рост заболеваемости в РФ и Черногории действующие правила въезда — россиянам нужно предъявить лишь отрицательный ПЦР тест — остаются актуальными.

«Текущие правила и условия для туристов — если ситуация не изменится кардинально — не станут строже», — отметила политик.

Она также уточнила, что в летний сезон Черногория развивала вакцинный туризм — иностранцы могли бесплатно привиться вакцинами Astra Zeneca и SinoPharm. Однако сейчас, подчеркнула госсекретарь, «ситуация с вакцинным туризмом стала сложнее».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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