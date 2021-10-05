Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден прокомментировал сбои работы Facebook

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден, который бежал из США, будучи уличенным в распространении секретной информации, поделился в Twitter комментариями на тему масштабных сбоев в Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября.

«Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир оздоравливается», — заметил Сноуден.

Бывший агент ЦРУ добавил, что, «когда Facebook не работает, есть время прочитать кое-что важное», а насчет неработающего WhatsApp напомнил, что пользователям следует рассмотреть «частную некоммерческую альтернативу» этому мессенджеру.

Он пошутил, что, если бы команда инженеров Facebook решила, что сейчас самое время объявить забастовку, произошло бы поистине «историческое событие».

В итоге Сноуден заключил, что разделение монополий может быть удачной идеей в ситуациях, когда технический сбой выводит почти всю систему корпорации из строя.

«Facebook, WhatsApp и Instagram, которые одновременно выходят из строя, кажутся легко понятным и общедоступным примером того, что разделение некоторой монополии хотя бы на три части может быть неплохой идеей», — написал он.

Проблемы с работой Instagram, Facebook и WhatsApp начались в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, России и других странах с вечера понедельника, 4 октября. Среди сложностей — сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и невозможность их отправить, некорректное соединение с сервером, проблемы с комментариями и другие.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, заявив, что всему виной проблемы с сетью, над которыми уже работают специалисты. По информации The New York Times, Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Сервис мониторинга Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим. По всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp.