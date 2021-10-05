Техдиректор Facebook назвал причину масштабного сбоя

Технический директор Facebook Майк Шрепфер принес извинения за произошедший сбой в работе сервисов компании и назвал его причиной «проблемы с сетью». Об этом он написал в своем Twitter.

«Приношу искренние извинения всем, на кого повлияли сбои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и группы специалистов оперативно стараются это исправить и восстановить работу», — написал он.

Шрепфер сообщил, что сервисы Facebook возвращаются к работе, но может потребоваться некоторое время, чтобы достичь 100% корректного функционирования.

«Я приношу извинения каждому представителю малого и крупного бизнеса, каждой семье и отдельному человеку, которые зависят от нас», — добавил техдиректор социальной сети.

Ранее репортер отдела технических новинок The New York Times (NYT) Майк Айзек сообщил, что небольшая команда специалистов направлена в один из калифорнийских центров обработки данных Facebook, чтобы вручную перезагрузить серверы. Это стало необходимо после того, как вечером 4 октября в России и по всему миру пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp стали сообщать о массовых сбоях. На этом фоне акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, что следует из данных биржи NASDAQ.

Сервис мониторинга Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим.

По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram — следствие неполадок в работе глобальных провайдеров, а не кибератака. Отрицали кибератаку и представители службы кибербезопасности Facebook в беседе с корреспондентом NYT.